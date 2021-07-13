ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Завершились переговоры Зеленского и Меркель: они продолжались более четырех часов

Новина українською →
Берлин, Вторник 13 июля 2021 01:35
Завершились переговоры Зеленского и Меркель: они продолжались более четырех часов Фото: Встреча Зеленского и Меркель завершилась (t.me/OP_UA)
Автор: Артур Родивилов

В Берлине завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Она продолжалась более четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что детали разговора президент расскажет во вторник, 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Ранее во время брифинга Зеленского и Меркель президент Украины заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, для обсуждения российского газопровода "Северный поток-2".

Меркель, со своей стороны отметила, что вопросы по "Северному потоку-2" действительно могут обсуждаться во время встречи "нормандской четверки", однако она подчеркнула, что это не будет частью урегулирования на Донбассе.

Меркель также подтвердила позицию Германию в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ангела Меркель Владимир Зеленский
NEWS
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью