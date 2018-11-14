Завершили реставрацию купола Рады

Фото: отреставрированный купол ВР (iportal.rada.gov.ua)

На реставрацию было потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн

Реставрацию купола Верховной рады Украины завершили досрочно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

В ВР напомнили, что реставрационные работы начались, поскольку стекло нуждалось в замене, а металлические конструкции необходимо было очистить от коррозии и покрасить, а также обработать герметиками.

Фото: отреставрированный купол

"30 октября ремонт купола административного здания Верховной Рады полностью завершился. Кроме того, была сэкономлена значительную часть государственных средств - потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн", - сказано в сообщении.

Также указано, что для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400 л современных герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 т нержавеющей стали и 0,5 т краски.

Как писало РБК-Украина ранее, в в августе сообщалось, что купол здания Верховной рады Украины отреставрируют впервые за 45 лет, стоимость работ составляет 7 миллионов гривен.

При этом в пресс-службе уверяли, что основная часть работ будет завершена до начала пленарных заседаний. В частности, будет полностью заменено стекло, очищены и окрашены металлические конструкции.

Напомним, в сентябре 2017 года Рада выделила 1,3 млн гривен на перенос экспозиции "Флаг Украины" со второго на первый этаж.