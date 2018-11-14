Завершили реставрацію куполу Ради

Фото: відреставрований купол ВР (iportal.rada.gov.ua)

На реставрацію було витрачено 6,7 млн грн із запланованих 7,5 млн грн

Реставрацію куполу Верховної ради України завершили достроково. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу парламенту.

У ВР нагадали, що реставраційні роботи розпочалися, оскільки скло потребувало заміни, а металеві конструкції необхідно було очистити від корозії та пофарбувати, а також обробити герметиками.

Фото: відреставрований купол

"30 жовтня ремонт куполу адміністративного приміщення Верховної ради повністю завершився. Крім того, було зекономлено значну частину державних коштів - витрачено 6,7 млн грн із запланованих 7,5 млн грн", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що для верхньої частини купола було витрачено 650 метрів армованого скла, 1400 л сучасних герметиків. На реставрацію металевої споруди купола витрачено близько 2 т нержавіючої сталі та 0,5 т фарби.

Як писало РБК-Україна раніше, у серпні повідомлялося, що купол будівлі Верховної ради України відреставрують вперше за 45 років, вартість робіт становить 7 мільйонів гривень.

При цьому у прес-службі запевняли, що основна частина робіт буде завершена до початку пленарних засідань. Зокрема, буде повністю замінено скло, очищені і пофарбовані металеві конструкції.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Рада виділила 1,3 млн гривень на перенесення експозиції "Прапор України" з другого на перший поверх.