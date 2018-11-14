ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Завершили реставрацію куполу Ради

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 14:41
Завершили реставрацію куполу Ради
Фото: відреставрований купол ВР (iportal.rada.gov.ua)

На реставрацію було витрачено 6,7 млн грн із запланованих 7,5 млн грн

Реставрацію куполу Верховної ради України завершили достроково. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу парламенту.

У ВР нагадали, що реставраційні роботи розпочалися, оскільки скло потребувало заміни, а металеві конструкції необхідно було очистити від корозії та пофарбувати, а також обробити герметиками.

 

Фото: відреставрований купол

"30 жовтня ремонт куполу адміністративного приміщення Верховної ради повністю завершився. Крім того, було зекономлено значну частину державних коштів - витрачено 6,7 млн грн із запланованих 7,5 млн грн", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що для верхньої частини купола було витрачено 650 метрів армованого скла, 1400 л сучасних герметиків. На реставрацію металевої споруди купола витрачено близько 2 т нержавіючої сталі та 0,5 т фарби.

Як писало РБК-Україна раніше, у серпні повідомлялося, що купол будівлі Верховної ради України відреставрують вперше за 45 років, вартість робіт становить 7 мільйонів гривень.

При цьому у прес-службі запевняли, що основна частина робіт буде завершена до початку пленарних засідань. Зокрема, буде повністю замінено скло, очищені і пофарбовані металеві конструкції.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Рада виділила 1,3 млн гривень на перенесення експозиції "Прапор України" з другого на перший поверх.

У Раді створять робочу групу для з’ясування ситуації із доставкою пенсій "Укрпоштою" Рада перейде до розгляду держбюджету на 2019 рік 22 листопада, - Парубій
Новини України ремонтВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся