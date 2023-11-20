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Завершили планові ремонти: усі 9 блоків українських АЕС під’єднані до енергосистеми

Фото: усі блоки АЕС України під’єднані до енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Планові ремонти завершили на останньому дев'ятому блоці українських атомних електростанцій. Відтепер на повну потужність працюють усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначається в повідомленні, масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях, яка тривала кілька місяців, завершено ще до початку зими. І це надзвичайно важливо, адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії.

"Це найбільш стійка та стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і цього опалювального сезону", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також фахівці "Енергоатому" спільно з компанією Westinghouse зробили все можливе, аби атомні блоки ВВЕР 440, на яких раніше використовували російське паливо, вже цього року працювали на паливі, виробленому на заводі компанії у Швеції. "Отже, ми не тільки вчасно завершили ремонти, але й поставили крапку в монополії Росії на цьому сегменті ринку ядерного палива", - додав міністр.

Складна зима

Нагадаємо, за оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів напередодні опалювального сезону.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

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