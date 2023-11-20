Завершили плановые ремонты: все 9 блоков украинских АЭС подключены к энергосистеме

Как отмечается в сообщении, продолжавшаяся несколько месяцев масштабная ремонтная кампания на атомных станциях завершена еще до начала зимы. И это очень важно, ведь именно атомная генерация обеспечивает более 55% потребностей страны в электроэнергии.

"Это наиболее устойчивая и стабильная генерация, которая дала возможность выстоять нашей энергосистеме прошлой зимой. И уверен: так будет и в этом отопительном сезоне", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Также специалисты "Энергоатома" совместно с компанией Westinghouse сделали все возможное, чтобы атомные блоки ВВЭР 440, на которых ранее использовали российское топливо, уже в этом году работали на топливе, производимом на заводе компании в Швеции. "Следовательно, мы не только вовремя завершили ремонты, но и поставили точку в монополии России на этом сегменте рынка ядерного топлива", - добавил министр.

Сложная зима

Напомним, по обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов в преддверии отопительного сезона.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.