Завершено следствие по полицейским, которые "крышевали" воров на киевском вокзале

Фото: задержание полицейских (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Сейчас происходит ознакомление защитников подозреваемых с материалами дела

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве по преступной группе из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции "Киев-Пассажирский", под прикрытием которых воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook столичной прокуратуры.

Указано, что в состав преступной группы входили начальник сектора криминальной полиции, двое оперуполномоченных, трое полицейских сектора превенции, полицейский-водитель, а также три профессиональных карманника.

Фото: задержание полицейских

"Полицейские координировали действия воров, определяя время и место их "работы" на вокзале, а также помогали им избежать уголовной ответственности. Так, под разными предлогами полицейские отказывались принимать от пострадавших заявления о совершении краж или списывали уже принятые заявления в журнал Единого учета, будто это не заявление о преступлении, а мелкая жалоба", - говорится в сообщении.

Кроме того, в двух случаях, когда к ЕРДР внесли сведения о кражах, правоохранители без проведения каких-либо следственных действий принимали решение о закрытии уголовных производств.

По данным прокуратуры, в течение августа-ноября 2017 года от преступных действий указанной группы пострадало не менее 5 граждан, в которых злоумышленники похитили имущество на сумму более 378 тысяч гривен.

"На данный момент 10 участникам организованной группы объявлено о завершении досудебного расследования, продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд", - добавили в прокуратуре.

Так, за совершенное силовикам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в июне прошлого года в Киеве прокуратура задержала двух сотрудников полиции, которые покрывали воров-цыган.

Добавим, в 2016 году СБУ задержала полицейского, который "крышевал" незаконную вырубку леса в Житомирской области.

РБК-Украина также писало, что сотрудники СБУ в конце ноября 2018 года задержали в Белой Церкви (Киевская область) офицера полиции, который требовал и получил от гражданина взятку в сумме более 100 тыс. гривен.