В Киевской области на взятке задержали полицейского

Фото: задержание полицейского (kyiv.gp.gov.ua)

Он требовал 108 тыс. гривен за непривлечение к уголовной ответственности

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Белой Церкви (Киевская область) офицера полиции, который требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме более чем 100 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры города Киева.

Как отмечается, к столичным правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что работник Белоцерковского отдела полиции Киевской области требует у него указанные денежные средства, угрожая в случае неуплаты привлечь его к уголовной ответственности по обвинению в сбыте наркотических веществ, чего тот на самом деле не совершал.

Полицейский получил неправомерную выгоду в два этапа. Первый "транш" составил 14 тыс. гривен. После получения второй части взятки в сумме 94 тыс. гривен он был задержан на территории Белой Церкви.

При этом, будучи уличенным "на горячем", правоохранитель пытался сбежать. Его задержали неподалеку от места совершения преступления.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч .3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение).

Фото: задержание полицейского (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, в Сумской области разоблачили на взятке двух чиновников ГФС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ задержали на взятке заместителя гендиректора государственного предприятия "Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" (Донецкстандартметрология).