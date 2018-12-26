Завершено слідство щодо поліцейських, які "кришували" злодіїв на київському вокзалі

Фото: затримання поліцейських (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Наразі відбувається ознайомлення захисників підозрюваних з матеріалами справи

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної групи з числа діючих співробітників кримінальної поліції на станції "Київ-Пасажирський", під прикриттям яких крадії вчиняли злочини на території Київського залізничного вокзалу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook столичної прокуратури.

Вказано, що до складу злочинної групи входили начальник сектору кримінальної поліції, двоє оперуповноважених, троє поліцейських сектору превенції, поліцейський-водій, а також три професійних кишенькових злодіїв.

Фото: затримання поліцейських

"Поліцейські координували дії крадіїв, визначаючи час та місце їх "роботи" на вокзалі, а також допомагали їм уникнути кримінальної відповідальності. Так, під різними приводами поліцейські відмовлялися приймати від потерпілих заяви про вчинення крадіжок або списували вже прийняті заяви до журналу Єдиного Обліку, ніби це не заява про злочин, а дрібна скарга", - сказано у повідомленні.

Крім того, у двох випадках, коли до ЄРДР внесли відомості про крадіжки, правоохоронці без проведення будь-яких слідчих дій приймали рішення про закриття кримінальних проваджень.

За даними прокуратури, упродовж серпня-листопада 2017 року від злочинних дій вказаної групи постраждало щонайменше 5 громадян, у яких зловмисники викрали майна на суму понад 378 тисяч гривень.

"На даний момент 10 учасникам організованої групи оголошено про завершення досудового розслідування, триває ознайомлення підозрюваних та їх захисників із матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду", - додали у прокуратурі.

Так, за вчинене силовикам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у червні минулого року у Києві прокуратура затримала двох співробітників поліції, які покривали злодіїв-ромів.

Додамо, у 2016 році СБУ затримала поліцейського, який "кришував" незаконну вирубку лісу на Житомирщині.

РБК-Україна також писало, що співробітники СБУ у кінці листопада 2018 року затримали в Білій Церкві (Київська область) офіцера поліції, який вимагав та отримав від громадянина хабар у сумі більш ніж 100 тис. гривень.