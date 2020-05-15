Завершено слідство у справі про розкрадання понад 21 млн гривень в Одеському морпорту

Фото: Одеський морпорт (facebook com GpOdesskijMorskojTorgovyjPort)

Серед підозрюваних екс-начальник порту та наближений до нардепу VII і VIII скликань

Правоохоронці завершили розслідування у справі про розкраданні більше 21,36 мільйона гривень на Одеському філіалі "Адміністрації морських портів України" (АМПУ). Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що матеріали розслідування відкриті для сторони захисту.

"Сьогодні матеріали справи відкрито колишньому начальнику Одеської філії ДП "АМПУ", головному інженеру, директору приватної компанії-переможниці закупівлі, екс-директор приватної компанії-орендаря днопоглиблювального каравану і їх захисникам. Оскільки ще один підозрюваний у справі - фізична особа, наближена до народного депутата України VII і VIII скликань знаходиться в розшуку, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження", - повідомили в САП.

Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт направлений у Вищий суд антикорупційний.

Нагадаємо, в січні правоохоронці повідомили про підозрі у даній справі п'ятьом фігурантам. Вони в 2015 році організували схему при будівництві причалу в Одеському порту, яка завдала збитків держпідприємству у понад 21 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що в лютому в приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах пройшли обшуки. Правоохоронці з'ясовували причетність керівництва портів в причетності до масштабних зловживань, через які держава щорічно терпіла збитки.

Автор: Игорь Литвиненко