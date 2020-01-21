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Бывшего руководителя филиала АМПУ подозревают в хищении более 20 млн гривен

Новости » Общество     21.01.2020 - 16:52
Бывшего руководителя филиала АМПУ подозревают в хищении более 20 млн гривен
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Среди подозреваемых бывший руководитель Одесского филиала АМПУ и физлицо, приближенное к нардепу 7-го и 8-го созывов

Детективы Национального бюро расследований Украины (НАБУ) сообщили пяти лицам о подозрении в хищении более 21 млн гривен госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что среди подозреваемых бывший начальник и действующий главный инженер Одесского филиала АМПУ, директор частной компании-победительницы закупки, бывший директор частной компании-арендатора дноуглубительного каравана, а также физическое лицо, приближенное к народному депутату 7-го и 8-го созывов. При этом бывшему руководителю филиала АМПУ и физлицу, приближенному к нардепу, подозрение сообщили заочно, так как их местонахождение неизвестны. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

"В 2015 году подозреваемые в сговоре организовали закупку за счет государственного бюджета услуг по строительству причала в Одесском морском торговом порту таким образом, что победу в ней одержала частная компания. При выполнении договора, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором компании, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана. При этом, обе компании, как выяснило следствие, контролировала один человек", - сообщили в НАБУ.

Позже сделку подписал руководитель Одесского филиала АМПУ. Действия подозреваемых нанесли ущерб госпредприятию в размере 21,36 млн гривен.

Напомним, в конце декабря НАБУ провело обыски в помещениях государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Обыски проходя в филиалах предприятия и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области в рамках расследования злоупотребления должностных лиц госпредприятия.

Также РБК-Украина писало, что в конце ноября Служба безопасности Украины провела обыски в Одесском морском порту в связи с заключением финансовой сделки, которая нанесла ущерб государство на более 54 млн гривен.

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