Завершено следствие по делу Гладковского о поставках военных грузовиков

Антикоррупционные органы завершили следствие по одному из дел бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Речь идет о злоупотреблениях при поставке военных грузовиков.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что завершено расследование в деле экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, бывшего заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны. Их подозревают в нанесении ущерба на 17,44 млн гривен.

По данным следствия, Главковский использовал служебное положение в корыстных целях, включив продукцию своей автомобильной компании "Богдан Моторс" в государственный оборонный заказ.

В частности, он обеспечил закупку за счет госбюджета грузовиков повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия компании "Богдан". Саму закупку организовывали другие фигуранты этого дела, которые были чиновниками Минобороны.

Также сообщается, что компания получила оборонный заказ, хотя закупленные авто не соответствовали условиям по локализации производства на уровне не менее 60%. При получении заказа "Богдан" обязался довести локализацию до приемлемого уровня в течение трех лет, но условия не были выполнены.

В САП отмечают, что контракт на поставку предусматривал частичную предоплату и фиксированные цены, однако в дальнейшем при согласовании чиновников Минобороны цена была увеличена. В итоге компании незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

Кроме того, Гладковскому инкриминируется внесение недостоверных сведений в декларацию. Он не задекларировал доходы жены от сдачи элитной недвижимости в центре Киева в аренду на общую сумму более 160 тысяч долларов.

Напомним, по делу о грузовиках в мае Гладковскому увеличили сумму инкриминируемых убытков с 10,62 млн до более 17,44 млн гривен.

Он также фигурирует в уголовном деле о схемах в оборонной сфере, в результате которых были отмыты 50 млн гривен.