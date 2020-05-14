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Гладковскому увеличили сумму убытков почти на 7 млн гривен

Новости » Общество     14.05.2020 - 10:59
Гладковскому увеличили сумму убытков почти на 7 млн гривен
Фото: Олег Гладковский (РБК-Украина)

Сумма убытков оценивается в более 17,44 млн гривен

Бывшему первому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому увеличили сумму инкриминируемых убытков с 10,62 миллионов до более 17,44 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Гладковского обвиняют в закупках грузовых автомобилей по завышенным ценам. При этом, по версии следствия, производителем и поставщиком транспортных средств была компания принадлежавшая чиновнику и его близким лицам.

"Экс-первому секретарю СНБО увеличили сумму инкриминируемых убытков с 10,62 млн грн до более 17,44 млн грн в рамках расследования злоупотреблений с оборонным заказом в 2017 году", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале 2019 года вышла серия резонансных журналистских расследований о причастности Гладковского к различным коррупционным схемам в оборонной сфере. Он был сразу уволен из СНБО. Впоследствии правоохранители провели обыски, а также были анонсированы допросы на полиграфах. Ближе к президентским выборам в стране прошли акции протеста с требованием привлечь Гладковского к уголовной ответственности.

В октябре 2019 года Гладковского задержали при попытке покинуть Украину. Его подозревают в том, что он на должности в СНБО лоббировал оборонный контракт для своей компании "Богдан Моторс". Высший антикоррупционный суд арестовал его с возможностью выхода под залог, спустя несколько дней залог внесли и бывший чиновник вышел на свободу.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины расследованиеНАБУГладковский
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