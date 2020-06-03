Завершено слідство у справі Гладковського про поставки військових вантажівок

Антикорупційні органи завершили слідство в одній зі справ колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Мова йде про зловживання при поставках військових вантажівок.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що завершено розслідування у справі екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, колишнього заступника міністра оборони і директора департаменту Міністерства оборони. Їх підозрюють у завданні збитків на 17,44 млн гривень.

За даними слідства, Главковський використав службове становище в корисливих цілях, включивши продукцію своєї автомобільної компанії "Богдан Моторс" до державного оборонного замовлення.

Зокрема, він забезпечив закупівлю коштом держбюджету вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства компанії "Богдан". Саму закупівлю організовували інші фігуранти цієї справи, які були чиновниками Міноборони.

Також повідомляється, що компанія отримала оборонне замовлення, хоча закуплені авто не відповідали умовам по локалізації виробництва на рівні не менше 60%. При отриманні замовлення "Богдан" зобов'язався довести локалізацію до прийнятного рівня протягом трьох років, але умови не були виконані.

У САП відзначають, що контракт на поставку передбачав часткову передоплату і фіксовані ціни, проте надалі при погодженні чиновників Міноборони ціна була збільшена. В результаті компанії незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

Крім того, Гладковському інкримінується внесення недостовірних відомостей до декларації. Він не задекларував доходи дружини від здачі елітної нерухомості в центрі Києва в оренду на загальну суму понад 160 тисяч доларів.

Нагадаємо, у справі про вантажівки в травні Гладковському збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 млн до більш 17,44 млн гривень.

Він також фігурує в кримінальній справі про схеми в оборонній сфері, в результаті яких було відмито 50 млн гривень.

