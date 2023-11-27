До завершення війни повне членство України до НАТО неможливе, - Столтенберг

"Зарано говорити яким буде рішення Вашингтонського саміту. Всі країни-члени НАТО узгодили, що за умови війни повне членство не є можливим. Але ми будемо і надалі розглядати яким чином ми можемо зробити ближчими Україну та НАТО один до одного, готуючись до саміту у Вашингтоні", - сказав Столтенберг.

Він нагадав про скорочення шляху України до членства в НАТО з двох кроків до одного.

"Ми скасували вимогу ПДЧ для України. Таким чином, ми скасували один з етапів, які Україна мала б пройти для того, щоб стати членом НАТО. Ми так само зробили для Фінляндії та Швеції", - зазначив генсек Альянсу.

Також він акцентував на створенні Ради Україна-НАТО, яка "є важливим органом, де Україна і члени НАТО зустрічаються на рівних за одним столом і вирішують питання разом".

"Це суттєво наближає Україну до НАТО, створюючи відповідний орган прийняття рішень. Ця Рада вперше зустрінеться на рівні міністрів закордонних справ на цьому тижні й глава МЗС України Дмитро Кулеба також до неї приєднається", - розповів Столтенберг.

Окрім того, за його словами, Альянс суттєво узгодив комплексну програму, щоб забезпечити повну оперативну сумісність між ЗСУ та силами НАТО.

"Це дозволить наблизити співпрацю та оперативну сумісність з країнами-членами НАТО. Крім цього, F-16, бойова артилерія, танки й навчальна підготовка надаються членами Альянсу. І це практично допомагає наблизити Україну до НАТО", - додав генсек.

Вступ України до НАТО

Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час саміту у Вільнюсі, який відбувся цього літа. Київ розуміє, що матиме можливість приєднатись до Північноатлантичного альянсу лише після завершення війни, однак хотів отримати своєрідний політичний сигнал від союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Зокрема країни-члени НАТО, під час саміту, погодились, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою.

Також сьогодні стало відомо, що глави МЗС країн НАТО на зустрічі 28-29 листопада дадуть рекомендації Україні щодо вступу до Альянсу.