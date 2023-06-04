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Завершення УПЛ 4 червня: повний розклад матчів тридцятого туру

Фото: "Динамо" гратиме проти харків'ян за престиж (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома поєдинками останнього туру в неділю завершиться сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Задля збереження інтриги в боротьбі за єврокубки та виживання усі матчі розпочнуться о 15:00. Поєдинки відбудуться в Києві, Полтаві, Одесі, Рівному, а також на Закарпатті та Київщині.

Достроковий чемпіон "Шахтар" із Донецька зустрінеться з полтавською "Ворсклою" на виїзді. Господарі зобов'язані перемагати, щоб претендувати на місце в топ-5 і вихід до Ліги конференцій. Конкуренти "Ворскли" – "Олександрія" і криворізький "Кривбас" – зіграють у гостях проти львівського "Руха" та "Дніпра-1" відповідно.

Натомість луганська "Зоря" гостюватиме в закарпатського "Миная", а київське "Динамо" зустрінеться з харківським "Металістом 1925" у столиці. Рівненський "Верес" тим часом прийме "Інгулець" із Петрова, а ковалівський "Колос" завершить першість домашнім матчем проти "Львова".

Нарешті "Металіст" із Харкова в статусі господаря зустрінеться з "Чорноморцем" в Одесі. Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Дніпра-1", "Металіста" та "Руха", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 30-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Ворскла" – "Шахтар", 4 червня, 15:00
  • "Металіст 1925" – "Динамо", 4 червня, 15:00
  • "Минай" – "Зоря", 4 червня, 15:00
  • "Дніпро-1" – "Кривбас", 4 червня, 15:00
  • "Металіст" – "Чорноморець", 4 червня, 15:00
  • "Рух" – "Олександрія", 4 червня, 15:00
  • "Верес" – "Інгулець", 4 червня, 15:00
  • "Колос" – "Львів", 4 червня, 15:00

До слова, раніше пригадали досягнення Маркевича в ролі тренера "Карпат", "Металіста" та "Дніпра".

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