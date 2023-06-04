Завершение УПЛ 4 июня: полное расписание матчей тридцатого тура

Восемью поединками последнего тура в воскресенье завершится сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
В целях сохранения интриги в борьбе за еврокубки и выживание все матчи начнутся в 15:00. Поединки пройдут в Киеве, Полтаве, Одессе, Ровно, а также на Закарпатье и в Киевской области.
Досрочный чемпион "Шахтер" из Донецка встретится с полтавской "Ворсклой" на выезде. Хозяева обязаны побеждать, чтобы претендовать на место в топ-5 и выход в Лигу конференций. Конкуренты "Ворсклы" – "Александрия" и криворожский "Кривбасс" – сыграют в гостях против львовского "Руха" и "Днепра-1" соответственно.
В свою очередь луганская "Заря" будет гостить у закарпатского "Миная", а киевское "Динамо" встретится с харьковским "Металлистом 1925" в столице. Ровненский "Верес" тем временем примет "Ингулец" из Петрового, а ковалевский "Колос" завершит первенство домашним матчем против "Львова".
Наконец "Металлист" из Харькова в статусе хозяина встретится с "Черноморцем" в Одессе. Все поединки, кроме домашних матчей "Днепра-1", "Металлиста" и "Руха", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.
Список матчей 30-го тура Премьер-лиги:
К слову, ранее вспомнили достижения Маркевича в качестве тренера "Карпат", "Металлиста" и "Днепра".
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