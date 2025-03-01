Завершення терміну перемир'я з ХАМАС: Нетаньягу скликає уряд з питань безпеки

Як розповіли двоє ізраїльських чиновників у розмові з західними ЗМІ, раніше делегація Ізраїлю повернулася з Каїра (Єгипет) без угоди про продовження режиму припинення вогню у Газі.

Офіційні особи повідомили Reuters, що єгипетські та катарські посередники попросили деякий час протягом наступних кількох днів, щоб вирішити "тупикову ситуацію" щодо припинення вогню, термін дії якого закінчується в суботу.

Представник ХАМАСу розповів журналістам, що Ізраїль прагнув продовжити 42-денне перемир'я, узгоджене як перший етап угоди про припинення вогню, до мусульманського місяця посту Рамадан. Він починається цими вихідними.

При цьому в ХАМАС розповіли, що організація хоче перейти до переговорів щодо другого етапу, що відкриває шлях до остаточного припинення війни.

Угода про перемир'я в Газі та звільнення заручників та ув'язнених

Відповідна угода, яка була досягнута у січні, призупинила 15-місячні бойові дії в районі Сектору Газа. Також вдалося обміняти 33 ізраїльських заручників та п'ятьох тайців на приблизно 2000 палестинських ув'язнених і затриманих.

Також угода мала привести до наступних переговорів щодо розвитку перемир'я.

Які проблеми в пролонгації режиму припинення вогню

Ізраїльські офіційні особи раніше заявляли, що офіційний Єрусалим готовий відновити бойові дії в Газі, якщо всі заручники, які залишилися, не будуть повернуті.

Проте Ізраїль і ХАМАС у таких перемовинах залишаються "далеко" один від одного в ключових питаннях, і кожен звинувачує іншу сторону в порушенні перемир'я. Це ставить під сумнів другу фазу угоди, яка передбачає звільнення додаткових заручників і полонених, а також кроки до остаточного припинення війни, йдеться в публікації Reuters.

Також вказується, що наразі немає жодних ознак згоди ані між ізраїльтянами та палестинцями, ані між західними та арабськими урядами щодо майбутнього Сектору Газа. Ця, зокрема, ускладнює зусилля з досягнення довгострокового рішення.