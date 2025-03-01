Конец термина перемирия с ХАМАС: Нетаньяху созывает правительство по вопросам безопасности

Как рассказали двое израильских чиновников в разговоре с западными СМИ, ранее делегация Израиля вернулась из Каира (Египет) без соглашения о продлении режима прекращения огня в Газе.

Официальные лица сообщили Reuters, что египетские и катарские посредники попросили некоторое время в течение следующих нескольких дней, чтобы решить "тупиковую ситуацию" по прекращению огня, срок действия которого истекает в субботу.

Представитель ХАМАСа рассказал журналистам, что Израиль стремился продлить 42-дневное перемирие, согласованное как первый этап соглашения о прекращении огня, до мусульманского месяца поста Рамадан. Он начинается в эти выходные.

При этом в ХАМАС рассказали, что организация хочет перейти к переговорам по второму этапу, открывающему путь к окончательному прекращению войны.

Соглашение о перемирии в Газе и освобождении заложников и заключенных

Соответствующее соглашение, которое было достигнуто в январе, приостановило 15-месячные боевые действия в районе Сектора Газа. Также удалось обменять 33 израильских заложников и пятерых тайцев на примерно 2000 палестинских заключенных и задержанных.

Также соглашение должно было привести к следующим переговорам по развитию перемирия.

Какие проблемы в пролонгации режима прекращения огня

Израильские официальные лица ранее заявляли, что официальный Иерусалим готов возобновить боевые действия в Газе, если все оставшиеся заложники не будут возвращены.

Однако Израиль и ХАМАС в таких переговорах остаются "далеко" друг от друга в ключевых вопросах, и каждый обвиняет другую сторону в нарушении перемирия. Это ставит под сомнение вторую фазу соглашения, которая предусматривает освобождение дополнительных заложников и пленных, а также шаги к окончательному прекращению войны, говорится в публикации Reuters.

Также указывается, что пока нет никаких признаков согласия ни между израильтянами и палестинцами, ни между западными и арабскими правительствами относительно будущего Сектора Газа. Это, в частности, затрудняет усилия по достижению долгосрочного решения.