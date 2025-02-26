ХАМАС посилює позиції перед можливим відновленням боїв з Ізраїлем, - WSJ
ХАМАС посилює свої сили і готується до можливого відновлення конфлікту з Ізраїлем. Угода про припинення вогню закінчується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За інформацією арабських чиновників, ХАМАС активно перегруповує свої військові сили в секторі Газа, готуючись до можливого відновлення бойових дій з Ізраїлем.
Група призначила нових командирів і почала підготовку своїх бійців, включно з навчанням новобранців методам ведення партизанської війни проти ЦАХАЛу.
У рамках підготовки ХАМАС відновлює свою підземну мережу тунелів і збирається використовувати артилерійські снаряди, що залишилися на території сектора.
Крім того, терористи активно займаються розвідувальною діяльністю, націленою на виявлення пристроїв для підслуховування і підготовку місць для закладання вибухових пристроїв. Важливою частиною операції є створення підрозділу розвідки, який відстежуватиме пересування ізраїльських військ і виявлятиме шпигунів у Газі.
Термін дії угоди про припинення вогню спливає 1 березня, і існує ризик, що сторони не зможуть домовитися про її продовження. У цей час тривають спроби посередників зберегти мир, але ситуація залишається напруженою.
Угода між Ізраїлем та ХАМАС
Нагадаємо, що Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників 19 січня, встановивши режим перемир'я в Секторі Газа. Згідно з угодою, Ізраїль передає ХАМАС палестинських ув'язнених, а бойовики звільняють заручників та повертають тіла загиблих ізраїльтян.
15 лютого ХАМАС передав трьох ізраїльських заручників, а Ізраїль звільнив 369 палестинців. Однак, 20 лютого в передмісті Тель-Авіва прогриміла серія вибухів на трьох автобусних парковках, відповідальність за що взяв на себе ХАМАС.
У відповідь прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ЦАХАЛ розпочати операцію проти терористів на Західному березі річки Йордан.