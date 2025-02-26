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ХАМАС посилює позиції перед можливим відновленням боїв з Ізраїлем, - WSJ

Середа 26 лютого 2025 12:01
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ХАМАС посилює позиції перед можливим відновленням боїв з Ізраїлем, - WSJ Фото: ХАМАС готується до відновлення бойових дій з Ізраїлем (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

ХАМАС посилює свої сили і готується до можливого відновлення конфлікту з Ізраїлем. Угода про припинення вогню закінчується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією арабських чиновників, ХАМАС активно перегруповує свої військові сили в секторі Газа, готуючись до можливого відновлення бойових дій з Ізраїлем.

Група призначила нових командирів і почала підготовку своїх бійців, включно з навчанням новобранців методам ведення партизанської війни проти ЦАХАЛу.

У рамках підготовки ХАМАС відновлює свою підземну мережу тунелів і збирається використовувати артилерійські снаряди, що залишилися на території сектора.

Крім того, терористи активно займаються розвідувальною діяльністю, націленою на виявлення пристроїв для підслуховування і підготовку місць для закладання вибухових пристроїв. Важливою частиною операції є створення підрозділу розвідки, який відстежуватиме пересування ізраїльських військ і виявлятиме шпигунів у Газі.

Термін дії угоди про припинення вогню спливає 1 березня, і існує ризик, що сторони не зможуть домовитися про її продовження. У цей час тривають спроби посередників зберегти мир, але ситуація залишається напруженою.

Угода між Ізраїлем та ХАМАС

Нагадаємо, що Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників 19 січня, встановивши режим перемир'я в Секторі Газа. Згідно з угодою, Ізраїль передає ХАМАС палестинських ув'язнених, а бойовики звільняють заручників та повертають тіла загиблих ізраїльтян.

15 лютого ХАМАС передав трьох ізраїльських заручників, а Ізраїль звільнив 369 палестинців. Однак, 20 лютого в передмісті Тель-Авіва прогриміла серія вибухів на трьох автобусних парковках, відповідальність за що взяв на себе ХАМАС.

У відповідь прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ЦАХАЛ розпочати операцію проти терористів на Західному березі річки Йордан.

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