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Завершению строительства "Северного потока-2" все еще можно помешать, - Витренко

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США, Среда 01 сентября 2021 12:26
Завершению строительства "Северного потока-2" все еще можно помешать, - Витренко Фото: Витренко считает, что остановить строительство "Северного потока-2" еще не поздно (УНИАН)
Автор: Тиберий Юрик

Глава "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что строительство газпровода "Северный поток-2" еще не поздно остановить. Он призвал США восстановить санкции против газопровода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Даже если это может быть, я не знаю, завершено на 99%, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG", - заявил Витренко.

Витренко отметил, что Украина хочет получить гарантии от США, что в случае реализации проекта "Северний поток-2", Украина останется в статусе страны-транзитера газа и после 2024 года, когда истечет срок договора о транзите с Россией.

Руководитель "Нафтогаза" добавил, что гарантии от США в части сохранения транзита через Украину нужны для национальной безопасности, потому что транзит газа в ЕС через Украину "уменьшает риск полномасштабной войны" с Россией.

"Мы постоянно подчеркиваем, что для нас речь идет не о деньгах, а, в первую очередь, о национальной безопасности Украины", - сказав Витренко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Во время переговоров глава государства обсудил с ней угрозы газопровода "Северный поток – 2" для Украины и энергетической безопасности в Европе.

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Юрий Витренко Северный поток-2
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