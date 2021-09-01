ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Завершенню будівництва "Північного потоку-2" все ще можна перешкодити, - Вітренко

Новость на русском →
США, Середа 01 вересня 2021 12:26
Завершенню будівництва "Північного потоку-2" все ще можна перешкодити, - Вітренко Фото: Вітренко вважає, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" ще не пізно (УНІАН)
Автор: Тіберій Юрик

Глава "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив, що будівництво газпроводу"Північний потік-2 " ще не пізно зупинити. Він закликав США відновити санкції проти газопроводу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Навіть якщо це може бути, я не знаю, завершено на 99%, ми як і раніше вважаємо, що його можна і потрібно зупинити. І зі свого боку ми будемо обговорювати, що США можуть зробити в цьому відношенні, наприклад, санкції США проти Nord Stream AG", - заявив Вітренко.

Вітренко зазначив, що Україна хоче отримати гарантії від США, що в разі реалізації проекту "Північний потік-2", Україна залишиться в статусі країни-транзитера газу і після 2024 року, коли закінчиться термін договору про транзит з Росією.

Керівник "Нафтогазу "додав, що гарантії від США в частині збереження транзиту через Україну потрібні для національної безпеки, тому що транзит газу в ЄС через Україну "зменшує ризик повномасштабної війни" з Росією.

"Ми постійно підкреслюємо, що для нас мова йде не про гроші, а, в першу чергу, про національну безпеку України", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Міністром енергетики США Дженніфер Гренхолм. Під час переговорів глава держави обговорив з нею загрози газопроводу "Північний потік – 2" для України та енергетичної безпеки в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій Вітренко Північний потік-2
NEWS
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США