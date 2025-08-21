Завербували через соцмережі: військового США звинуватили у шпіонажі на користь Китаю

Повідомляється, що громадянин США Цзіньчао Вей служив мотористом на борту десантного корабля USS Essex у Сан-Дієго.

Деталі справи

За даними слідства, Цзіньчао Вей завербували китайські спецслужби через соцмережі в лютому 2022 року. Надалі він певний час передавав їм дані про корабель, на якому служив, про інші кораблі ВМС США, зокрема надсилаючи їхні фотографії, за що отримав 12 тисяч доларів. Його затримали у серпні 2023 року за звинуваченням у шпигунстві.

У суді були представлені записи його телефонних розмов, аудіоповідомлення та електронне листування з китайським куратором.

Одночасно з ним було заарештовано його товариша по службі, старшину Веньхена Чжао, якого у 2024 році визнали винним у шпигунстві на користь Китаю за передачу планів військово-морських навчань у Тихому океані, оперативних наказів, а також креслень радіолокаційної станції на базі в Окінаві.

Чжао був засуджений до 27 місяців позбавлення волі. Винесення вироку для Вея Цзіньчао призначено на 1 грудня.