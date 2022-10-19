UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Завербовані у в'язницях солдати РФ зі зброєю втекли з-під Херсона, - Генштаб

Фото: солдати РФ зі зброєю втекли з-під Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув'язнених завдало додаткових проблем командуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі після отримання зброї часто залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію Росії. За наявною інформацією, після поразки складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня частина підрозділу, що залучається до його охорони, отримала поранення, а решта - вдалася до втечі.

Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами проводять заходи щодо пошуку дезертирів.

Раніше повідомлялося, що українські воїни сьогодні збили бойовий гелікоптер росіян Ка-52 у Бериславському районі Херсонської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші військові також знищили ще один російський штурмовик Су-25 у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійська РФВторгнення Росії до України