Завдяки рішенню НКРЕКП щодо прайс-кепів Україна пройшла серпневі вечора без відключень, - експерт

"Оце не тільки в Києві. В більшості міст країни не було таких великих проблем, як в минулому році. Тому що не було дефіциту потужності. А той дефіцит потужності, що існував, він покривався імпортом. Це насамперед стосувалося і коли годин вечірніх. З 6-ї години вечора до 10-ї ми вимушені були імпортувати", - зазначив експерт.

За його словами, регуляторні зміни зробили імпорт електроенергії комерційно вигіднішим.

"В принципі, НКРЕКП зробило багато в цьому році з точки зору регулювання. Треба подякувати, що вони змінили рівень прайс-кепів. Тому комерційно стало більш вигідно імпортувати електричну енергію", - пояснив Омельченко.

