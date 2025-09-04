UA

Завдяки рішенню НКРЕКП щодо прайс-кепів Україна пройшла серпневі вечора без відключень, - експерт

Фото: завдяки рішенню НКРЕКП не було вечірніх відключень в серпні в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Ситуація на енергоринку України покращується. А дефіцит електроенергії, який раніше спостерігався у багатьох містах, зараз значно зменшився.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пише РБК-Україна.

"Оце не тільки в Києві. В більшості міст країни не було таких великих проблем, як в минулому році. Тому що не було дефіциту потужності. А той дефіцит потужності, що існував, він покривався імпортом. Це насамперед стосувалося і коли годин вечірніх. З 6-ї години вечора до 10-ї ми вимушені були імпортувати", - зазначив експерт.

За його словами, регуляторні зміни зробили імпорт електроенергії комерційно вигіднішим.

"В принципі, НКРЕКП зробило багато в цьому році з точки зору регулювання. Треба подякувати, що вони змінили рівень прайс-кепів. Тому комерційно стало більш вигідно імпортувати електричну енергію", - пояснив Омельченко.
 

Раніше експерт енергетичної галузі Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп також заявив, що ціни на електроенергію для бізнесу в Україні є нижчими або співставними з середньоєвропейськими показниками.

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00.

Як нещодавно заявляв голова АКМУ Павло Кириленко, підвищення граничних цін на ринку електроенергії є логічним кроком до більш конкурентного ціноутворення та відмови від штучних обмежень.

