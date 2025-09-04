Благодаря решению НКРЭКУ по прайс-кепам Украина прошла августовские вечера без отключений, - эксперт
Ситуация на энергорынке Украины улучшается. А дефицит электроэнергии, который ранее наблюдался во многих городах, сейчас значительно уменьшился.
Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишет РБК-Украина.
"Это не только в Киеве. В большинстве городов страны не было таких больших проблем, как в прошлом году. Потому что не было дефицита мощности. А тот дефицит мощности, который существовал, он покрывался импортом. Это прежде всего касалось и когда часов вечерних. С 6 часов вечера до 10 мы вынуждены были импортировать", - отметил эксперт.
По его словам, регуляторные изменения сделали импорт электроэнергии коммерчески более выгодным.
"В принципе, НКРЭКУ сделало много в этом году с точки зрения регулирования. Надо поблагодарить, что они изменили уровень прайс-кепов. Поэтому коммерчески стало более выгодно импортировать электрическую энергию", - пояснил Омельченко.
Ранее эксперт энергетической отрасли Украинского института будущего Андриан Прокип также заявил, что цены на электроэнергию для бизнеса в Украине ниже или сопоставимы со среднеевропейскими показателями.
Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00.
Как недавно заявлял глава АКМУ Павел Кириленко, повышение предельных цен на рынке электроэнергии является логичным шагом к более конкурентному ценообразованию и отказу от искусственных ограничений.