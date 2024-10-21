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Завдяки переселенцям Львів став містом-мільйонником, - Садовий

Фото: мер Львова Андрій Садовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Зараз у Львові разом з переселенцями проживає близько 1 млн мешканців. Місто має резерв, аби прийняти ще.

Про це мер Львова Андрій Садовий сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"150 тисяч переселенців зараз у нас живе. Оцей весь мікс, звичайно, змінив місто, але візуально ви не побачите цього", - сказав він.

За його словами, взагалі через Львів пройшло більше п'яти мільйонів людей. "І дійсно, в нас були дні, коли одночасно жило два мільйони людей", - додав він.

Як зазначив мер Львова, колеги з-за кордону деколи в шоці, тому що вони собі не уявляють, як таке може бути. "Якби така кількість людей одночасно приїхала в будь-яке інше місто Європи, це був би колапс, це була б катастрофа", - вважає Садовий.

Садовий повідомив, що місто сьогодні має ще певний резерв, оскільки побудували тимчасові містечка, і багато муніципального житла перебудували для тимчасово переміщених осіб.

"Фактично ми спільно з переселенцями вже маємо орієнтовно мільйон мешканців. Тих людей, які виїхали і не повернулися, від загальної чисельності насправді до п'яти відсотків", - додав мер.

Нагадаємо, за даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, російське вторгнення в Україну спровокувало переміщення 16,9 млн осіб - "найвищий показник, що будь-коли зареєстрований для будь-якої країни".

Восени 2024 року близько 3,7 млн осіб в Україні мають статус внутрішньо переміщених осіб.. Близько 6,7 млн осіб перебувають за кордоном.

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Львів