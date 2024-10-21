Благодаря переселенцам Львов стал городом-миллионником, - Садовый

Сейчас во Львове вместе с переселенцами проживает около 1 млн жителей. Город имеет резерв, чтобы принять его еще.
Об этом мэр Львова Андрей Садовый сказал в интервью РБК-Украина.
"150 тысяч переселенцев сейчас у нас живет. Этот весь микс, конечно, изменил город, но визуально вы не увидите этого", - сказал он.
По его словам, вообще через Львов прошли более пяти миллионов человек. "И действительно, у нас были дни, когда одновременно жили два миллиона человек", - добавил он.
Как отметил мэр Львова, коллеги из-за границы порой в шоке, потому что они не представляют себе, как такое может быть. "Если бы такое количество людей одновременно приехало в любой другой город Европы, это был бы коллапс, это была бы катастрофа", - считает Садовый.
Садовый сообщил, что город сегодня имеет еще определенный резерв, поскольку построили временные городки, и многие муниципальные жилища перестроили для временно перемещенных лиц.
"Фактически мы совместно с переселенцами уже имеем ориентировочно миллион жителей. Уехавших и не вернувшихся людей от общей численности на самом деле до пяти процентов", - добавил мэр.
Напомним, по данным Центра мониторинга внутренних перемещений, российское вторжение в Украину спровоцировало перемещение 16,9 млн человек - "высший показатель, когда-либо зарегистрированный для любой страны".
Осенью 2024 года около 3,7 млн человек в Украине имеют статус внутренне перемещенных. Около 6,7 млн человек находятся за границей.