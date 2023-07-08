"Завдяки мужності та опору". Санду подякувала українцям за мир у Молдові

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам своей страны по случаю 500 дней полномасштабной войны России против Украины. В частности, она напомнила о военных преступлениях РФ в Украине, которые привели к смертям среди мирного населения.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента Молдови.

"Невинних людей стратили і залишили гнити на вулицях або кинули в братську могилу. У Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, в Бородянці. Зґвалтовані жінки і діти, вбиті або покалічені бомбами", - заявила президент Молдови.

Вона зазначила, що життя українців кардинально змінилося через війну, згадавши про українських захисників, а також біженців.

"Завдяки мужності українських військових, завдяки опору цивільного населення ми маємо мир у Молдові. Ми солідарні з Україною і зробимо все можливе, щоб бути поруч із ними", - наголосила Санду.

Вона додала, що Молдова й надалі прийматиме українців, допомагатиме з транспортуванням української продукції, а також у притягненні військових злочинців до відповідальності.

"Україна переможе. Інакше бути не може. Українці - народ світу, і ми стоїмо разом із ними. Слава Україні", - підкреслила президент Молдови.

Переворот у Молдові

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про перехоплення українською розвідкою плану, розробленого Росією, націленого на руйнування політичної обстановки у Молдові. Метою цього плану є усунення демократичного режиму в країні та захоплення влади з боку Москви.

У свою чергу, Санду інформувала про наполегливі спроби Росії встановити проросійський уряд у Молдові, з метою використовувати територію країни як базу для воєнних дій проти України, аналогічно використанню Кремлем території Білорусі.

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