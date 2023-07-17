Завдасть збитків мільйонам людей. США розкритикували Росію за вихід із "зернової угоди"

"Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі погіршить ситуацію з продовольчою безпекою і завдасть шкоди мільйонам вразливих людей у всьому світі. Чорноморська зернова ініціатива відіграла вирішальну роль у зниженні цін на продовольство в усьому світі, які різко зросли внаслідок жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну", - наголосив Ходж.

Він зазначив, що більша частина зерна надходила до тих регіонів, які зазнавали найбільшої нестачі продовольства. При цьому доставка зерна на світові ринки знижувала ціни на продовольство для всіх.

"Запобігаючи надходженню цього зерна на ринки, ми завдаємо шкоди людям у всьому світі, і ми вже спостерігаємо стрибок світових цін на пшеницю внаслідок призупинення Росією своєї участі в Ініціативі. Ми закликаємо уряд Росії негайно скасувати своє рішення", - додав Ходж.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна відмовляється продовжувати "зернову угоду", в рамках якої Україна могла експортувати своє зерно Чорним морем.

Він пояснив це тим, що умови Росії у рамках угоди нібито не виконують.

На таку ситуацію вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що дію "зернової угоди" можна продовжувати і після виходу країни-агресора.