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Завдання від Кабміну: ліфти та подача води мають працювати при відключеннях

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 12:36
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Завдання від Кабміну: ліфти та подача води мають працювати при відключеннях Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерству інфраструктури та Фонду енергоефективності доручено разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи. Окрема робота по генераторах та сонячних панелях", - сказав він.

Як зазначив, Шмигаль, один з ключових елементів посилення нашої енергетичної стійкості - це енергоефективність.

За його словами, ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення.

"Важливо, що це гранти в розмірі до 2 млн гривень. Тобто держава дає кошти, аби люди покращували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси", - сказав він.

Відключення світла

Нагадаємо, після російських обстрілів електростанцій України навесні 2024 року утворився дефіцит електроенергії, який тільки погіршиться влітку. У травні вже почалися відключення світла для населення.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якщо ситуація зі світлом в Україні буде погіршуватись, 54% опитаних планують використовувати індивідуальні накопичувачі електроенергії, 43% - альтернативні джерела енергії. Планують виїхати за кордон 4% респондентів.

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