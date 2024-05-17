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Задания от Кабмина: лифты и подача воды должны работать при отключениях

Украина, Пятница 17 мая 2024 12:36
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Задания от Кабмина: лифты и подача воды должны работать при отключениях Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерству инфраструктуры и Фонда энергоэффективности поручено вместе с местными руководителями проработать программы обеспечения минимальной энергетической независимости громад и отдельных многоквартирных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Должна быть обеспечена работа лифтов, помп для водоснабжения на верхние этажи. Отдельная работа по генераторам и солнечным панелям", - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, один из ключевых элементов усиления нашей энергетической устойчивости - это энергоэффективность.

По его словам, ОСМД могут получить компенсацию от Фонда энергоэффективности за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления.

"Важно, что это гранты в размере до 2 млн гривен. То есть государство дает средства, чтобы люди улучшали условия своего энергообеспечения. Местные власти должны также активно включаться во все эти процессы", - сказал он.

Отключение света

Напомним, после российских обстрелов электростанций Украины весной 2024 года образовался дефицит электроэнергии, который только ухудшится летом. В мае уже начались отключения света для населения.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если ситуация со светом в Украине будет ухудшаться, 54% опрошенных планируют использовать индивидуальные накопители электроэнергии, 43% - альтернативные источники энергии. Планирует уехать за границу 4% респондентов.

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