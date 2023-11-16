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Завдання усіх дипломатів. Зеленський заявив про потребу посилити ППО в Україні

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розширює свою співпрацю задля покращення повітряного щита від російських обстрілів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

Зеленський зауважив, що не всю інформацію про ППО можна розголошувати у публічному просторі. Однак Україна постійно стає сильнішою, а можливості нашої ППО збільшуються.

"Звичайно, це ще не сто відсотків захисту. Багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донецька область й Запоріжжя, потребують більше систем, більше безпеки. Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави", - сказав Зеленський.

Нічна атака у ніч на 16 листопада 

Цієї ночі у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку. 

Згідно з даними місцевої влади,  "приліт" був у Чугуївському районі. Чули не менше семи вибухів. За словами голова ОВА Харківської області Олега Синєгубова, попередньо ворог атакував місто з ЗРК С-300. 

"В місті пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок. Попередньо, без постраждалих", - додав Синєгубов. 

Ранкова атака 16 листопада 

Зранку російські терористи з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

Пізніше в регіоні пролунали вибухи через роботу ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат підтвердив інформацію про атаку "Шахедів". Він закликав жителів, особливо міста Старокостянтинів, залишатися в укриттях до відбою тривоги. Загалом ворог запустив не менше 10 БпЛА

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ПВОВійна Росії проти УкраїниВолодимир Зеленський