Завдання тільки померти. Окупант розповів про ситуацію на фронті зі сторони РФ (перехоплення)
Російській військовий поскаржився, що його підрозділ зазнає втрат. Окрім цього він розповів, що планування дій між групами здійснюється із використанням застарілих карт місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
Віе також заявив, що командування РФ байдуже ставиться до життів військових.
"Нарізають завдання йти вперед, карти інші даються, інше дають, нами розвідку проводять і навіть коли відходимо, кажуть, навіть не прикриють нас на відході, виходьте самі як хочете", - говорить росіянин.
Він розповів, що на одному із завдань його авто було підірвано, а танк, який мав прикривати, залишив росіян посеред поля.
"Під мінами самі виходили, навіть хто хоча б артою дали нам, мінками кинули, хоч би дали відійти, нікому нічого не треба. Завдання блін, завдання тільки померти", - сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.
До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.