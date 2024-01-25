Завдали збитків на 80 млн гривень. Екс-депутатам "ОПЗЖ" Одеської облради оголосили підозру

НАБУ і САП викрили групу з шести учасників, яка заволоділа майном ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" на суму понад 80 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро та Службу безпеки України.

За даними слідства, двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ" та ексочільник судноплавної компанії у серпні 2017 року організували схему заволодіння ліхтерами (різновид баржі - ред.) ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство". З них планували побудувати більші за розміром та місткістю баржі та використовувати у власних комерційних цілях.

Для реалізації своєї схеми вони залучили трьох фізичних осіб та тодішнього керівника ПрАТ "УДП". Він уклав договори про передачу для фрахту 18 ліхтерів вартістю близько 44,3 млн гривень з підконтрольною депутатам компанією.

При тому, коли у директора ПрАТ сплив термін трудового контракту, організатори схеми ввели в оману нове керівництво та уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтерів на суму 38,35 млн гривень.

Після цього 32 ліхтери було направлено до Туреччини, де їх розібрали та побудували з них 12 барж більшої місткості. Після цього організатори злочину відбуксирували їх в Україну та оформили на підконтрольні компанії.

Серед учасників злочину:

двоє колишніх депутатів Одеської облради (організатори);

екскерівник ПрАТ "УДП";

три фізичні особи.

25 січня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру шістьом учасникам організованої злочинної групи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України тим часом повідомила про підозру генеральному директору російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борису Обносову, який сприяє збройній агресії країни-терориста.

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