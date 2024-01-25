ua en ru
Чт, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нанесли ущерб на 80 млн гривен. Экс-депутатам "ОПЗЖ" Одесского облсовета объявили подозрение

Четверг 25 января 2024 18:38
UA EN RU
Нанесли ущерб на 80 млн гривен. Экс-депутатам "ОПЗЖ" Одесского облсовета объявили подозрение Иллюстративное фото: депутатам Одесского облсовета объявили подозрение (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

НАБУ и САП разоблачили группу из шести участников, завладевшую имуществом ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" на сумму более 80 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро и Службу безопасности Украины.

По данным следствия, двое бывших депутатов Одесского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" и эксочельщик судоходной компании в августе 2017 года организовали схему завладения лихтерами (разновидность баржи – ред.) ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Из них планировали построить большие по размеру и емкости баржи и использовать в своих коммерческих целях.

Для реализации своей схемы они привлекли трех физических лиц и руководителя ЧАО "УДП". Он заключил договоры о передаче для фрахта 18 лихтеров стоимостью около 44,3 млн гривен с подконтрольной депутатам компанией.

При том, когда у директора ЧАО истек срок трудового контракта, организаторы схемы ввели в заблуждение новое руководство и заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на сумму 38,35 млн гривен.

После этого 32 лихтера были направлены в Турцию, где их разобрали и построили из них 12 барж большей емкости. После этого организаторы преступления отбуксировали их в Украину и оформили на подконтрольные компании.

Среди участников преступления:

  • двое бывших депутатов Одесского облсовета (организаторы);
  • экскеровщик ЧАО "УДП";
  • три физических лица.

25 января 2023 года НАБУ и САП совместно с СБУ сообщили о подозрении шестерым участникам организованной преступной группы.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Служба безопасности Украины в это время сообщила о подозрении генеральному директору российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову, способствующему вооруженной агрессии страны-террориста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП Украинское дунайское пароходство
NEWS
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте