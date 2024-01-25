Нанесли ущерб на 80 млн гривен. Экс-депутатам "ОПЗЖ" Одесского облсовета объявили подозрение

НАБУ и САП разоблачили группу из шести участников, завладевшую имуществом ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" на сумму более 80 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро и Службу безопасности Украины.

По данным следствия, двое бывших депутатов Одесского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" и эксочельщик судоходной компании в августе 2017 года организовали схему завладения лихтерами (разновидность баржи – ред.) ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Из них планировали построить большие по размеру и емкости баржи и использовать в своих коммерческих целях.

Для реализации своей схемы они привлекли трех физических лиц и руководителя ЧАО "УДП". Он заключил договоры о передаче для фрахта 18 лихтеров стоимостью около 44,3 млн гривен с подконтрольной депутатам компанией.

При том, когда у директора ЧАО истек срок трудового контракта, организаторы схемы ввели в заблуждение новое руководство и заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на сумму 38,35 млн гривен.

После этого 32 лихтера были направлены в Турцию, где их разобрали и построили из них 12 барж большей емкости. После этого организаторы преступления отбуксировали их в Украину и оформили на подконтрольные компании.

Среди участников преступления:

двое бывших депутатов Одесского облсовета (организаторы);

экскеровщик ЧАО "УДП";

три физических лица.

25 января 2023 года НАБУ и САП совместно с СБУ сообщили о подозрении шестерым участникам организованной преступной группы.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Служба безопасности Украины в это время сообщила о подозрении генеральному директору российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову, способствующему вооруженной агрессии страны-террориста.

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