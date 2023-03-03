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Заважають оленям. У Норвегії можуть знести частину вітряних електростанцій

Фото: у Норвегії можуть знести частину вітряних електростанцій через оленярів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Норвегії вибачився перед саамськими оленярів, чий промисел постраждав від роботи вітряних електростанцій, і заборонив подальше їх будівництво. З метою вирішення спору частину вже побудованих електростанцій можуть знести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вже більше тижня активісти блокують доступ до міністерств в Осло, бажаючи прискорити вирішення проблем з вітряними електростанціями, до протестів приєдналася шведська кліматична активістка Грета Тунберг.

В уряді не виключають, що частину вже збудованих турбін доведеться законсервувати, або навіть знести, щоб знайти оптимальний спосіб співіснування вітряних турбін та оленярства.

За словами шести сімей оленярів, шум і форма турбін лякають їхніх тварин, позбавляючи їх доступу до найкращих зимових пасовищ.

У жовтні 2021 року вищий суд країни одноголосно ухвалив, що дозволи, видані для будівництва 151 турбіни в регіоні Фосен на заході Норвегії, є недійсними. Суд ухвалив, що проект порушив права саамських сімей на практику оленярства. Однак у постанові не було вказівок, що робити з турбінами, які вже перебувають в експлуатації.

Саами - це корінне меншість, що налічує близько 100 тисяч чоловік, що проживає на півночі Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії і яке традиційно займалося рибальством та оленярством.

Раніше ми писали, що парламент Норвегії схвалив п'ятирічну програму підтримки України. На неї виділять 75 млрд. норвезьких крон, це майже 7 млрд. євро.

Також у Національній розвідувальній службі та Норвезькій службі поліцейської безпеки заявили, що загроза з боку Росії щодо Норвегії є однією з найбільших.

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Норвегия