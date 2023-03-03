Мешают оленям. В Норвегии могут снести часть ветряных электростанций

Уже более недели активисты блокируют доступ к министерствам в Осло, желая ускорить решение проблем с работающими ветряными электростанциями, к протестам присоединилась шведская климатическая активистка Грета Тунберг.

В правительстве не исключают, что часть уже построенных турбин придется законсервировать, или даже снести, чтобы найти оптимальный способ сосуществования ветряных турбин и оленеводства.

По словам шести семей оленеводов, шум и форма турбин пугают их животных, лишая их доступа к лучшим зимним пастбищам.

В октябре 2021 года высший суд страны единогласно постановил, что разрешения, выданные для строительства 151 турбины в регионе Фосен на западе Норвегии, недействительны. Суд постановил, что проект нарушил права саамских семей на практику оленеводства. Однако в постановлении не содержалось указаний, что делать с турбинами, которые уже находятся в эксплуатации.

Саамы – это коренное меньшинство, насчитывающее около 100 тысяч человек, проживающее на севере Норвегии, Швеции, Финляндии и России и которое традиционно занималось рыболовством и оленеводством.