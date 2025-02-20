"Заважали лижі". Український біатлоніст пояснив провал у гонці на чемпіонаті світу-2025

За збірну України бігли Юлія Джима та Антон Дудченко. Вони впевнено відпрацювали на вогневих рубежах, однак показали катастрофічно низьку швидкість на дистанції.

Загалом команда України використала чотири запасні патрони, що стало одним із найкращих результатів у стрільбі на рівні зі збірними Німеччини та Польщі. Проте цього виявилося недостатньо для високого підсумкового місця – українці фінішували 20-ми.

Цей результат став найгіршим в історії нашої національної команди в одиночних змішаних естафетах на чемпіонатах світу. Попередній антирекорд належав Анастасії Меркушиній та Дмитру Підручному, які у 2023 році в Обергофі посіли 15-те місце.

Коментуючи провал Дудченко зізнався, що йому заважали лижі:

"Я можу одне сказати: з такими лижами немає сенсу навіть брати участь у чемпіонаті України. На спуску тебе випереджає представник Гренландії, в якої навіть немає повноцінної сервіс-бригади", – сказав біатлоніст у коментарі Суспільному.

Золоті медалі чемпіонату світу вибороли французи Жюлія Сімон та Кантен Фійон Має. Срібні нагороди дісталися норвезькому дуету Рагнгілл Фемстейневік і Йоганнесу Бьо, а "бронзу" здобули представники Німеччини – Франциска Пройс і Юстус Штрелов.