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Чемпіонат світу з біатлону-2025: четверте "золото" Франції, Мандзин – у топ-20 з рекордом

Ленцергайде, Середа 19 лютого 2025 18:04
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Чемпіонат світу з біатлону-2025: четверте "золото" Франції, Мандзин – у топ-20 з рекордом Фото: Ерік Перро (L'Еquipe)
Автор: Андрій Костенко

Ерік Перро виграв чоловічу індивідуальну гонку та приніс Франції четверте "золото" чемпіонату світу-2025 з біатлону в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

Для Перро це перший тріумф на ЧС в особистих стартах. Він двічі промазав на стрільбі, але завдяки ходу на фініші випередив на 52 секунди італійця Томмазо Джакомеля, в якого тільки одна хиба. "Бронзу" здобув ще один француз Кантен Фійон-Майє.

Від збірної України в гонці взяли участь четверо спортсменів: Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко і Денис Насико.

Найкращий результат показав Мандзин. З двома колами штрафу він відстав від лідера майже на чотири хвилини та фінішував 17-м. Таким чином він вдруге поспіль оновив свій рекорд в особистих гонках ЧС.

Найвлучнішим серед українських біатлоністів став Тищенко, який схибив лише раз – на заключній стрільбі. У своїй дебютній гонці на ЧС-2025 він зумів потрапити до топ-40 (36-те місце).

Дудченко цього разу стріляв жахливо – чотири промахи – і 50-те місце в підсумку. Насико схибив тричі і завершив гонку поза межами топ-60.

Раніше президент Міжнародного союзу біатлоністів розповів про повернення росіян та білорусів.

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