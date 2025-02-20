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"Мешали лыжи". Украинский биатлонист объяснил провал в гонке на чемпионате мира-2025

Фото: Антон Дудченко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

На мировом биатлонном форуме, который проходит в швейцарском Ленцерхайде состоялась одиночная смешанная эстафета.

За сборную Украины бежали Юлия Джима и Антон Дудченко. Они уверенно отработали на огневых рубежах, однако показали катастрофически низкую скорость на дистанции.

В целом команда Украины использовала четыре запасных патрона, что стало одним из лучших результатов в стрельбе на уровне со сборными Германии и Польши. Однако этого оказалось недостаточно для высокого итогового места - украинцы финишировали 20-ми.

Этот результат стал худшим в истории нашей национальной команды в одиночных смешанных эстафетах на чемпионатах мира. Предыдущий антирекорд принадлежал Анастасии Меркушиной и Дмитрию Пидручному, которые в 2023 году в Оберхофе заняли 15-е место.

Комментируя провал Дудченко признался, что ему мешали лыжи:

"Я могу одно сказать: с такими лыжами нет смысла даже участвовать в чемпионате Украины. На спуске тебя опережает представитель Гренландии, у которой даже нет полноценной сервис-бригады", - сказал биатлонист в комментарии Суспільному.

Золотые медали чемпионата мира завоевали французы Жюлия Симон и Кантен Фийон Майе. Серебряные награды достались норвежскому дуэту Рагнгилл Фемстейневик и Йоханнесу Бё, а "бронзу" получили представители Германии - Франциска Пройс и Юстус Штрелов.

 

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