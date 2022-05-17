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Завацкая выиграла на старте квалификации "Ролан Гаррос". Две украинки покинули турнир

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Париж, Вторник 17 мая 2022 22:29
Завацкая выиграла на старте квалификации "Ролан Гаррос". Две украинки покинули турнир Фото: Катарина Завацкая (USTA)
Автор: Антон Федорцив

Все представительницы Украины провели матчи 1-го раунда квалификации Открытого чемпионата Франции. Дальше идут Катарина Завацкая и Леся Цуренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Во вторник первой на корт вышла Завацкая. В трех сетах она сумела одолеть итальянку Лукрецию Стефанини. Непростой, почти 3-часовой поединок украинка начала уверенно, взяв первую партию с комфортным преимуществом (6:3). А вот в двух следующих дело дошло до тай-брейков (5:7, 7:5).

Поддержать запев Завацкой не сумела Дария Снегирь. Она взяла первый сет в противостоянии с представительницей Турции Ипек Оз (7:6). Но в двух последующих партиях уступила сверхлегко – 3:6, 2:6.

Еще одна украинка – Екатерина Байндль – не справилась с россиянкой Оксаной Селехметьевой, выступающей под нейтральным флагом. Байндль практически без борьбы проиграла в первом сете (1:6). Тем не менее, реабилитировалась во втором – 6:3. Самой продолжительной стала третья партия, но 43 минуты игры были за Селехметьевой (6:3).

Таким образом, во 2-м этапе квалификации 18 мая сыграют лишь две украинки: Завацкой будет противостоять канадка Ребекка Марино, а Леся Цуренко сойдется в поединке с итальянской ветеранкой Сарой Эррани.

Напомним, что первая ракетка Украины Свитолина пропустит "Ролан Гаррос" из-за беременности.

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