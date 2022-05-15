Пауза в карьере затянется. Свитолина объявила о беременности
Теннисная чета Элины Светолиной и Гаэля Монфиса ждет пополнения семьи. Первая ракетка Украины анонсировала рождение дочери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram теннисистки.
27-летняя украинка объявила о беременности. Свитолина и Монфис, женившиеся в прошлом году, ждут рождения первого ребенка.
"С полным любви и счастья сердцем мы рады объявить, что ждем рождения дочери в октябре", – написала теннисистка.
Ранее Свитолина решила пропустить Открытый чемпионат Франции. Свой отказ от выступлений с марта она мотивировала необходимостью взять паузу в карьере. Перерыв Свитолиной привел к падению украинки на 27-е место в рейтинге WTA.
Украинская теннисистка начала выступления на профессиональном уровне в 2010 году. В ее активе 16 титулов. Лучшее место в рейтинге – 3-е (сентябрь 2017-го).
With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October pic.twitter.com/y8EwwO6Htf— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) May 15, 2022
Напомним, что Международная теннисная федерация исключила Россию и Беларусь из своих рядов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.