ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Завацька виграла на старті кваліфікації "Ролан Гаррос". Двоє українок покинули турнір

Новость на русском →
Париж, Вівторок 17 травня 2022 22:29
Завацька виграла на старті кваліфікації "Ролан Гаррос". Двоє українок покинули турнір Фото: Катарина Завацька (USTA)
Автор: Антон Федорців

Усі представниці України провели матчі 1-го раунду кваліфікації до Відкритого чемпіонату Франції. Далі йдуть Катарина Завацька та Леся Цуренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

У вівторок першою на корт вийшла Завацька. У трьох сетах вона зуміла здолати італійку Лукрецію Стефаніні. Непростий, майже 3-годинний поєдинок українка розпочала впевнено, взявши першу партію з комфортною перевагою (6:3). А ось у двох наступних справа дійшла до тай-брейків (5:7, 7:5).

Підтримати заспів Завацької не зуміла Дарія Снігур. Вона взяла перший сет у протистоянні з представницею Туреччини Іпек Оз (7:6). Але в двох наступних партіях поступилася надлегко – 3:6, 2:6.

Ще одна українка – Катерина Байндль – не впоралася з росіянкою Оксаною Селехметьєвою, яка виступає під нейтральним прапором. Байндль фактично без боротьби програла в першому сеті (1:6). Проте, реабілітувалася у другому – 6:3. Найтривалішою стала третя партія, але 43 хвилини гри були за Селехметьєвою (6:3).

Таким чином, у 2-му етапі кваліфікації 18 травня зіграють лише дві українки: Завацькій протистоятиме канадка Ребекка Маріно, а Леся Цуренко зійдеться в двобої з італійською ветеранкою Сарою Еррані.

Нагадаємо, що перша ракетка України Світоліна пропустить "Ролан Гаррос" через вагітність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси