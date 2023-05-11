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Завацька вийшла в чвертьфінал тенісного турніру в Трнаві

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Трнава, Четвер 11 травня 2023 14:11
Завацька вийшла в чвертьфінал тенісного турніру в Трнаві Фото: Катаріна Завацька гратиме в 1/4 фіналу (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перемогою українки Катаріни Завацької у двох сетах завершився матч 1/8 фіналу змагань під егідою Міжнародної тенісної федерації (ITF) у Словаччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

W100 Trnava, 1/8 фіналу

Завацька – Хонтама – 2:0 (6:2, 6:2)

Вітчизняна тенісистка впоралася з Маї Хонтамою. Японка розпочала матч із брейку, але Завацька відразу ж відповіла зворотним. Далі ж українка поступово перебрала ініціативу до своїх рук і закрила сет усього за 33 хвилини.

Допомогли їй два набрані на подачі Хонтами очки. А ще уродженка Луцька виграла "під нуль" два гейми. Зокрема, і вирішальний, на подачі опонентки, з першої спроби реалізувавши сет-пойнт.

Трохи конкурентнішою боротьба була в другій партії. Принаймні цього разу Завацька витратила на злам опору японки 46 хвилин. З брейком українська тенісистка створила гандикап до середини сету (4:1). Надалі ж було достатньо уважно грати на власних подачах, але лучанка ще раз закрила партію, а з нею і поєдинок на подачі Хонтами.

Наступний суперник Завацької визначиться у протистоянні господарки кортів Шмідлової та чешки Гавлічкової. Вони зустрінуться у четвер. Призовий фонд турніру складає 100 тисяч доларів.

До слова, напередодні Світоліна програла Цуренко на старті Italian Open-2023.

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