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Цуренко виграла в Світоліної дербі українок на старті Italian Open

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Рим, Середа 10 травня 2023 18:16
Цуренко виграла в Світоліної дербі українок на старті Italian Open Фото: Леся Цуренко виявилася сильнішою у битві українок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою над співвітчизницею Еліною Світоліною завершила матч 1/64 фіналу престижного турніру в Римі українська тенісистка Леся Цуренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, 1-й раунд

Цуренко – Світоліна – 2:0 (6:4, 6:3)

Дебют зустрічі краще вдався Світоліній. Вона відкрила рахунок на власній подачі, а вже в другому геймі здобула очко і на подачі опонентки. Однак, Цуренко відразу ж відповіла зворотним брейком. У п'ятому ж геймі ще раз виграла на подачі екс-третьої ракетки світу.

Світоліна в першій партії вела боротьбу до останнього. Суперниці ще раз обмінялися брейками, але Цуренко зуміла втримати здобуту раніше стратегічну перевагу. Зрештою, вона завершила сет із першої спроби, відігравши на цьому шляху брейк-пойнт.

Ще запеклішим поєдинок став на старті другої партії. Українки йшли на рівних та навіть брейки оформила одна за одною. Знову схилити шальки терезів на власну користь Цуренко зуміла в сьомому геймі. Вона ззовні легко набрала очко на подачі Світоліної.

Далі більше. 33-річна тенісистка виграла свою подачу, а потім ще раз оформила брейк. Цей пункт виявився вирішальним. Цуренко завершила і сет, і матч. У наступному колі вона зустрінеться з американкою Бернардою Перою.

До слова, раніше Завацька стартувала з перемоги на турнірі W100 Trnava.

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