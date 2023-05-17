Завацька пробилася в чвертьфінал турніру ITF у Мадриді

Виходом української тенісистки Катаріни Завацької до 1/4 фіналу змагань у столиці Іспанії завершився матч проти данки Клари Таусон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

W100 Madrid, 2-й раунд

Завацька – Таусон – 2:1 (0:6, 7:6, 6:1)

Дебют зустрічі українці не вдався. Упродовж першого сету, що тривав усього 32 хвилини, Завацька не зуміла набрати бодай очко. Натомість Таусон оформила три брейки, зокрема і у вирішальному геймі. Сет-пойнт вона реалізувала з другої спроби.

Запалу молодої скандинавки вистачило і на старт другої партії. До середини сету Завацька відстала від суперниці на два пункти. Утім, із двома брейками українська тенісистка повернулася до гри та навіть вийшла вперед. Загострення боротьби призвело до тай-брейку.

Там драма досягла піку. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Таусон тричі мала можливість завершити матч, але реалізувати їх не спромоглася. Натомість Завацька перехопила ініціативу та зуміла дотиснути опонентку.

Вирішальний сет, однак, конкуретним не вийшов. Українка обмінялася брейками з данкою на старті, але далі повністю контролювала хід поєдинку. Зі ще двома виграними на подачі Таусон пунктами вона опинилася на порозі перемоги. Затягувати Завацька не стала та з третьої спроби реалізувала матч-пойнт.

У наступному раунді українська тенісистка зустрінеться з переможницею пари Даніловіч – Бурільйо Ескоріуела. Їхній матч 1/8 фіналу відбудеться 18 травня. Минулого тижня Завацька зачохлила ракетку в Трнаві саме на стадії чвертьфіналу.