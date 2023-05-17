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Завацкая пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Мадриде

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Мадрид, Среда 17 мая 2023 16:28
Завацкая пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Мадриде Фото: Катарина Завацкая пробилась в восьмерку сильнейших (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Выходом украинской теннисистки Катарины Завацкой в 1/4 финала соревнований в столице Испании завершился матч против датчанки Клары Таусон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

W100 Madrid, 2-й раунд

Завацкая – Таусон – 2:1 (0:6, 7:6, 6:1)

Дебют встречи украинке не удался. В течение первого сета, который длился всего 32 минуты, Завацкая не сумела набрать хотя бы очко. Зато Таусон оформила три брейка, в том числе и в решающем гейме. Сет-пойнт она реализовала со второй попытки.

Страсти молодой скандинавки хватило и на старт второй партии. К середине сета Завацкая отстала от соперницы на два пункта. Впрочем, с двумя брейками украинская теннисистка вернулась в игру и вышла вперед. Обострение борьбы привело к тай-брейку.

Там драма достигла пика. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Таусон трижды имела возможность завершить матч, но реализовать их не смогла. Завацкая же перехватила инициативу и сумела дожать оппонентку.

Решающий сет, однако, конкурентным не получился. Украинка обменялась брейками с датчанкой на старте, но дальше полностью контролировала ход поединка. С еще двумя выигранными на подаче Таусон пунктами она оказалась на пороге победы. Затягивать Завацкая не стала и с третьей попытки реализовала матч-пойнт.

В следующем раунде украинская теннисистка встретится с победительницей пары Данилович – Бурильо Эскориуэла. Их матч 1/8 финала состоится 18 мая. На минувшей неделе Завацкая зачехлила ракетку в Трнаве именно на стадии четвертьфинала.

К слову, накануне Калинина выиграла четвертьфинал Italian Open в 4-часовом поединке против Хаддад Майи.

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