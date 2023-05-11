Українка Калініна розгромила російську тенісистку на Italian Open

Із перемоги над принциповою опоненткою розпочала виступи на престижному тенісному турніру в Римі Ангеліна Калініна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Калініна – Блінкова – 2:0 (6:2, 6:2)

Українська тенісистка окреслила намір перемогти з першого ж гейму. Калініна дотиснула Блінкову на подачі росіянки, реалізувавши брейк-пойнт із першої спроби. Далі було достатньо сфокусуватися на власних подачах.

Калініна доволі впевнено таким способом набрала ще 3 пункти. А в сьомому геймі українка завдала російській тенісистці ще одного удару, оформивши другий брейк. На позитивних емоціях вона відразу ж "під нуль" закрила сет на власну користь.

Другу партію Калініна розпочала ще впевненіше. З двома брейками українська тенісистка швидко забезпечила собі солідний гандикап (4:0). Лише після цього Блінкова змогла взяти два гейми. Та більшого їй Калініна не дозволивши, закривши гейм, сет і матч на своїй подачі.

У наступному раунді 26-річна українка матиме серйознішу суперницю. Нею стане або американка Софія Кенін, або Аріна Сабаленко з Білорусі. Вони зустрінуться у четвер увечері.