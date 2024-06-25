Завацька перемогла на старті кваліфікації до Вімблдона

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон, кваліфікація, 1-й раунд

Завацька – Наеф – 2:0 (6:2, 6:4)

24-річна українська тенісистка надпотужно розпочала. Вона взяла чотири пункти зі старту та зосередилася на власних подачах. Як наслідок, Завацька зуміла закрити сет усього за 27 хвилин, віддавши суперниці лише два гейми.

На старті другої партії українка повела 2:0 з брейком. Утім, цього разу Наеф швидко зреагувала на нову спробу опонентки піти у відрив. Вона відповіла трьома набраними пунктами поспіль і відновила інтригу в протистоянні.

Щоправда, Завацька виявилася готовю і до такого розвитку подій. Вона "під нуль" взяла свою подачу, а потім відразу ж оформила брейк. Запасу впевненості вітчизняної тенісистки вистачило для того, щоб спокійно оформити перемогу в двох сетах.

У наступному колі Завацька зустрінеться або зі співвітчизницею Дарією Снігур, або зі ще однією представницею Швейцарії – Жіл Тайхманн. Їхній поєдинок відбудеться у вівторок увечері. Для виходу в основну сітку Вімблдона треба здолати три раунди кваліфікації.