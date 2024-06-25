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Завацкая победила на старте квалификации к Уимблдону

Лондон, Вторник 25 июня 2024 17:14
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Завацкая победила на старте квалификации к Уимблдону Фото: Катарина Завацкая соревнуется за место в основной сетке мэйджора (itftennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Катарина Завацкая переиграла швейцарскую теннисистку Селин Наэф в первом квалификационном раунде Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон, квалификация, 1-й раунд

Завацкая – Наэф – 2:0 (6:2, 6:4)

24-летняя украинская теннисистка сверхмощно начала. Она взяла четыре пункта со старта и сосредоточилась на своих подачах. Как следствие, Завацкая сумела закрыть сет всего за 27 минут, отдав сопернице лишь два гейма.

На старте второй партии украинка повела 2:0 с брейком. Впрочем, в этот раз Наэф быстро среагировала на новую попытку оппонентки уйти в отрыв. Она ответила тремя набранными пунктами и возобновила интригу в противостоянии.

Правда, Завацкая оказалась готова и к такому развитию событий. Она "под ноль" взяла свою подачу, а затем сразу же оформила брейк. Запаса уверенности отечественной теннисистки хватило для того, чтобы спокойно оформить победу в двух сетах.

В следующем круге Завацкая встретится либо с соотечественницей Дарьей Снигур, либо с еще одной представительницей Швейцарии – Жил Тайхманн. Их поединок состоится во вторник вечером. Для выхода в основную сетку Уимблдона нужно преодолеть три раунда квалификации.

К слову, ранее Украина объявила состав на теннисный турнир Олимпийских игр-2024.

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